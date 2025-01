Lanotiziagiornale.it - Alloggi sovraffollati e fatiscenti, il disagio minorile è un’emergenza

In Italia, il 16,2% dei bambini e degli adolescenti vive in abitazioni con problemi strutturali o di umidità, mentre oltre il 40% cresce in condizioni di sovraffollamento. I numeri analizzati da Openpolis descrivono vite segnate da unche inizia tra le mura di casa e si propaga nelle opportunità educative, sociali e sanitarie. La casa, che dovrebbe essere rifugio e punto di partenza, si trasforma in una trappola.Le ultime analisi Istat, pubblicate nell’ambito del rapporto del gruppo Crc (Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza), restituiscono un quadro allarmante. Le regioni del Mezzogiorno pagano il prezzo più alto: in città come Napoli, Catania e Reggio Calabria, più del 50% delle abitazioni risulta in cattive condizioni. Il legame traabitativo e povertàè evidente, eppure difficile da affrontare senza una visione territoriale chiara.