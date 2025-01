Lettera43.it - A Barabino la comunicazione di Bpm sull’Ops

Leggi su Lettera43.it

Il board di Banco Bpm che si è riunito martedì 21 gennaio ha selezionato l’advisor che seguirà la banca nella sua difesa dalle mire di Unicredit. Dopo oltre un mese dal lancio della Ops, Bpm ha selezionato – anche se con un po’ di lentezza –& Partners, società di Luca, giornalista e fondatore dell’agenzia di.Luca(Imagoeconomica).Saranno loro ad affiancare Matteo Cidda, alla guida delladel Banco prima nel mondo della consulenza e ormai da più di un decennio in Bpm. Per la banca di Andrea Orcel invece le relazioni esterne sono guidate da Joanna Ca, manager inglese ex Goldman Sachs e Ubs. Nella sua squadra il responsabile dei rapporti con la stampa Vincenzo Galimi, ex Deutsche Bank e Ior, e il suo vice Nicola Lillo, ex Cassa Depositi e Prestiti e già nello staff del premier Mario Draghi.