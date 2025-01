Lapresse.it - Volkswagen: “Preoccupazione per impatto dazi Usa sul settore auto”

“Il Gruppoè preoccupato per l’economico dannoso che iproposti dall’amministrazione statunitense avranno sui consumatori americani e sull’industriamobilistica internazionale”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del Gruppo, commentando l’intenzione del neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporrecommerciali e le possibili conseguenze sul mercato dell’.“Restiamo forti sostenitori del commercio libero ed equo. Crediamo fermamente che i mercati aperti siano stati una forza trainante dietro la crescita economica e la prosperità globali, promuovendo l’innovazione e creando opportunità per aziende e comunità in tutto il mondo. Il nostro investimento di oltre 10 miliardi di dollari nel mercato statunitense è una testimonianza di questa convinzione”, ha sottolineato il portavoce.