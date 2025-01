Anteprima24.it - Violenze in carcere: Riesame nega misure per 28 agenti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl tribunale deldi Napoli ha rigettato la richiesta dicautelari avanzata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per 28 poliziotti penitenziari (15 in servizio a Secondigliano, 12 aldi Santa Maria Capua Vetere e uno ad Avellino) ritenuti coinvolti nella vicenda dellecommesse dagliai danni dei detenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid. Si tratta della seconda tranche dell’inchiesta sui pestaggi – la prima ha dato luogo ad un maxi-processo attualmente in corso con 105 imputati, soprattutto– dove figurano soprattutto poliziotti che durante la “perquisizione straordinaria”, poi degenerata, indossavano caschi e manganelli, e che dunque non sono stati identificati nel corso della prima fase dell’indagine, nonostante fosse stati ripresi dalle telecamere interne al