Vi dico cosa ha fatto Lorenzo a Javier Grande Fratello dal tugurio Iago già tuona

Durante la ventiquattresima puntata del, andata in onda lunedì 20 gennaio 2025, il reality ha sorpreso tutti con un clamoroso colpo di scena: il pubblico ha deciso di ripescare sei ex concorrenti eliminati nelle settimane precedenti. Helena Prestes, Jessica Morlacchi,García, Michael Castorino, Federica Petagna ed Eva Grimaldi sono tornati in gioco, scatenando reazioni contrastanti sia all’interno che all’esterno della Casa.Il rientro nella Casa dei sei concorrenti non è ancora definitivo. Nella puntata prevista per giovedì 23 gennaio, il pubblico avrà il compito di scegliere chi tra loro potrà tornare ufficialmente a competere per la vittoria finale. Solo quattro su sei saranno decretati nuovamente come concorrenti, lasciando aperta la suspense su chi continuerà questa seconda chance.