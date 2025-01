Lapresse.it - USA, viaggio tra i pro-Trump Italia: “Ho fatto il classico. Perché non posso dire ne***o?”

Si è riunito nella sua sede romana, accanto allo storico circolo di piazza Tuscolo del MSI, il comitato ‘prono, in occasione della cerimonia di insediamento del tycoon come 47° presidente degli Stati Uniti d’America. Fondato su iniziativa di Domenico Gramazio, ex senatore di Alleanza Nazionale, e presieduto dall’ex sindaco di Roma Pietro Giubilo, Democrazia Cristiana, il comitato ‘prono ha quindi organizzato una proiezione del discorso del neoletto presidente, accompagnato dal commento degli stessi Gramazio e Giubilo, a cui hanno partecipato una ventina di persone circa.“Dirò una bestemmia per molti gli amici che sono qua: bisogna imparare anche a dirsi antifascisti,il fascismo rosso è pericoloso”, esordisce il primo spettatore, facendo riferimento “a chi censura e fa violenza nelle piazze”.