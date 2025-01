Ilrestodelcarlino.it - Un Memorial da incorniciare. I giovani danno i numeri

Fantastica la quarta edizione delGiovannini, tappa del World Indoor Tour al PalaCasali. Migliore modo per ricordare Alessio, venuto a mancare nel gennaio di sei anni fa, su questa pista non poteva esserci nella "sua" Ancona.strabilianti come Kelly Doualla, appena quindici anni e già sbarcata su tempi di valore europeo assoluto: mai nessuna U18 nella storia d’Europa aveva corso così forte. La velocista lombarda è capace di un favoloso 7.23. Nella storia della velocità azzurra soltanto tre donne avevano corso più veloce di Kelly Doualla nei 60: Zaynab Dosso 7.02 nel 2024, Marisa Masullo 7.19 nel 1983 e Manuela Levorato 7.20 nel 1999. Ma c’è anche il buon debutto della marchigiana Alice Pagliarini, ritrovata dopo l’infortunio dell’anno scorso, quarta con 7.42. Oppure talenti come Elisa Valensin, 18 anni, che straccia il primato italiano U20 dei 400 indoor con il crono di 53.