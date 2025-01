Ilrestodelcarlino.it - Torna in Italia nonostante il rimpatrio. Altri guai per il ladro dei videopoker

Unnon era bastato. Dopo l’allontanamento dall’del 2022, ha pensato bene di farvi rientro prima della scadenza dei cinque anni previsti dal provvedimento. Per sua sfortuna, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo alla stazione di Migliaro. Dagli accertamenti sono immediatamente emersi i trascorsi dell’uomo, un 35enne albanese noto alle cronache per aver fatto parte di una gang specializzata nei furti dinei bar. Per la violazione in materia di immigrazione, lo straniero è stato immediatamente arrestato e accompagnato ai domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno. Ieri mattina, l’uomo avrebbe dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida, ma nel frattempo è evaso dai domiciliari. L’arresto è stato quindi convalidato in contumacia.