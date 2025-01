Tennis, Sabalenka in semifinale, affronterà Badosa

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 gen. (askanews) – Sarà tra la spagnola Paulae la bielorussa Arynala primafemminile degli Australian Open di. Dopo la vittoria dellasu Coco Gauff è arrivata la vittoria sofferta dellacontro Anastasya Pavlyuchenkova, numero 27 del seeding, che ha reso la vita difficile alla bielorussa dal secondo set in poi, con la prima della classe capace di uscire dal momento difficile al servizio. 6-2 2-6 6-3 in quasi due ore e diciannovesima partita in fila vinta a Melbourne Park. Domani gli altri due quarti di finale: Keys-Svitolina e Navarro-Swiatek