Speed skating i convocati dell’Italia per Calgary e Milwaukee | Ghiotto faro del movimento azzurro

Dopo le prime due tappe asiatiche (Nagano e Pechino) andate in scena a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre, la Coppa del Mondo 2024-2025 disi trasferisce in Nord America per affrontare un altro doppio appuntamento ravvicinato: a(in Canada) da venerdì 24 a domenica 26 gennaio e a(Stati Uniti) da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio.Archiviato un evento di passaggio come il Campionato Europeo Sprint e Allround di Heerenveen, la Nazionale italiana è pronta ad affrontare la seconda parte di una stagione sin qui positiva e che potrebbe regalare ancora grandi soddisfazioni su più fronti da qui ai Mondiali su singole distanze in programma a metà marzo sul ghiaccio norvegese di Hamar.Il direttore tecnicoMaurizio Marchetto ha convocato 13 atleti (6 donne e 7 uomini) per la trasferta oltreoceano: Giorgia Aiello, Francesca Lollobrigida, Laura Lorenzato, Veronica Luciani, Alice Marletti e Serena Pergher al femminile; Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti al maschile.