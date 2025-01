Thesocialpost.it - Sciopero dei treni 25 e 26 gennaio, a rischio il trasporto per 24 ore: coinvolti Trenitalia, Italo e Trenord

Dalle ore 21:00 di sabato 25alle 20:59 di domenica 26, ilferroviario italiano sarà nuovamente aa causa di undei. L’agitazione, organizzata dai sindacati Sgb, Cub Trasporti e Usb Lavoro Privato, coinvolgerà i servizi ditalia,, causando disagi a migliaia di passeggeri.Leggi anche:oggi 10, apubblicoLe motivazioni delloI sindacati protestano per il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni, contestando in particolare l’accordo del 102024. Secondo i lavoratori, l’intesa ha aggravato le condizioni contrattuali, soprattutto nel settore della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Tra le richieste principali, il miglioramento dei contratti e un’opposizione a politiche aziendali considerate penalizzanti per i diritti dei lavoratori.