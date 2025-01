Ilrestodelcarlino.it - Rubicone, vittoria sofferta contro Assisi

L’ultimo impegno del girone d’andata del campionato di pallavolo di serie B maschile ha regalato una gara vibrante e ricca di emozioni che ilin Volley è riuscito a portare a casa 2-3 dopo un tiratissimo tiebreak (15-17)Sir Academy. In palio non c’era soltanto lama anche il secondo posto in classifica. I ragazzi di coach Mascetti sono partiti col freno a mano tirato anche grazie alle qualità e all’aggressività messa in campo dalla squadra umbra, particolarmente incisiva a muro. Pian piano Nori e compagni sono però riusciti a emergere, giocando tre set su livelli altissimi. I numerosi tifosi che hanno seguito la squadra hanno aiutato la compagine gialloblù a non mollare fino allafinale. Mascetti schiera la formazione tipo con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, al centro Nori e Procelli, in banda Bonatesta e Bellomo libero Carlini.