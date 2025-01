Pescara | donna fugge all’alt poi l’inseguimento e infine aggredisce i carabinieri con una zappa

Leggi su Dayitalianews.com

Unadi 43 anni è stata denunciata dopo aver minacciato icon unaal termine di un inseguimento. L’episodio è avvenuto a Montesilvano, nella provincia di. La vicenda ha avuto inizio quando i militari hanno notato lache, mentre transitava in auto lungo via Lungofiume Saline, ha improvvisamente accelerato, come se volesse fuggire. A quel punto, ihanno intimato l’alt.Inseguimento tra le vie del centroLaal volante, una 43enne di Montesilvano, anziché arrestarsi, ha deciso di scappare. È così iniziato un inseguimento spericolato per le vie del centro, mettendo in pericolo la sicurezza di pedoni e automobilisti con manovre rischiose e sorpassi temerari.Le minacceUna volta scesa dall’auto, la 43enne ha preso unae si è rivolta aicon un atteggiamento provocatorio, minacciando persino di danneggiare il veicolo di servizio se non si fossero allontanati.