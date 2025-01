Tpi.it - Palermo, 13enne si allontana da sola dall’ospedale: violentata da un giovane conosciuto in strada

Una ragazza di 13 anni,tasidei Bambini “Giovanni Di Cristina” didopo una lite con la madre, è statanella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 nel capoluogo siciliano.La, che ha denunciato lo stupro dopo essere tornata nella struttura sanitaria, è stata aggredita da un ragazzo più grande,in, in un angolo buio di una piazza del quartiere Borgo Nuovo a. La Polizia di Stato e la Procura della Repubblica del capoluogo siciliano stanno indagando per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.Secondo il quotidiano La Repubblica, laera ricoverata per problemi legati a diverse dipendenze presso il reparto di neuropsichiatria infantile dell’Ospedale dei Bambini “Giovanni Di Cristina” quando aveva deciso di scendere nell’atrio della struttura per prendere un gelato con sua madre.