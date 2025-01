Sport.quotidiano.net - Mercato Roma: piccoli ritardi sulle trattative per Ryan e Rensch, Gollini attende

, 21 gennaio 2025 - Laha tredida chiudere, ma tutte attualmente sono ferme a uno stand-by poco piacevole per i giallorossi. A caccia di un difensore duttile per completare le rotazioni arretrate di Claudio Ranieri, nella giornata di ieri la trattativa per portare sulla spondanista del Tevere Devynesembrava ormai pronta a vedere la fumata bianca definitiva. I capitolini avevano accolto le richieste economiche dell'Ajax per il giocatore in scadenza a giugno, e hanno già pronto il contratto quadriennale per il ragazzo classe 2003. La trattativa è di fatto già chiusa con un l'accordo dal valore di circa 5-6 milioni bonus compresi, ma i lancieri stanno rallentando la trattativa per paura di ritrovarsi scoperti nella propria rosa. Giovedì l'Ajax, proprio come la, scenderà in campo per giocare la settima giornata di Europa League.