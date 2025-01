Linkiesta.it - L’outsourcing non è più quello di una volta

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. O in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia dal 28 dicembre.I mercati e le innovazioni tecnologiche viaggiano veloci. E le competenze richieste sono sempre più specialistiche. Anche per questo le aziende decidono di affidare sempre più all’esterno attività e processi per garantire l’efficienza e supportare la crescita del business in tempi brevi. Il settore delcontinua a correre in tutto il mondo, con un valore di 280,64 miliardi di dollari nel 2023. Il mercato in Europa valeva circa 72,5 miliardi di dollari nel 2023. E in meno di dieci anni, secondo Data Bridge Market Research, arriverà a toccare un valore di circa 132,57 miliardi.