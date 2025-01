Ilnapolista.it - Lecce, Sticchi Damiani: «Vogliamo tenere Dorgu»

L’offerta del Manchester United per il laterale delper ora non va oltre i 30 milioni più 5 di bonus. Il club, per ora, non accetta la richiesta e aspetta un’offerta più alta.Saverio, presidente del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport anche sull’affare:«L’incontro è andato bene, è stato un incontro cordiale. Per noi è una soddisfazione sederci al tavolo con il Manchester United e parlare di un giocatore che proviene dalla nostra Primavera. Significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto content. Abbiamo spiegato al Manchester che la nostra volontà al momento è quella di cercare di maninalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare.Abbiamo cercato di far capire che per noi è un appuntamento importante con la storia quest’anno.