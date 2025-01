Linkiesta.it - La sfida della mobilità sostenibile si sposta (anche) tra le dune

Leggi su Linkiesta.it

se da molti anni non si corre più tra le province dei Paesi africani e lerossastre del deserto del Sahara, il rally raid più famoso del mondo – quarantasette edizioni alle spalle, due sole interruzioni per il rischio di attentati terroristici – ha mantenuto lo storico nome di Dakar (fino agli anni Novanta, Parigi-Dakar). Un nome che evoca i pericoli e le emozioni di una gara in condizioni estreme, nella quale i piloti di moto, auto, fuoristrada, camion e, da alcuni anni quad, gareggiano per due settimane e settemila chilometri sotto il sole cocente (quest’anno in Arabia Saudita, con un circuito da Bisha, provincia sud-occidentale di Asir, a Shubaytah, Abu Dhabi, due luoghi già noti alla carovanaDakar). Un raid così seguito che, appena chiusa un’edizione, già si parla del nuovo regolamento del 2026 per la categoria “Stock”, quella che riunisce le auto derivate da vetture di serie (dunque non i prototipi realizzati ad hoc) grazie al quale Land Rover ha dichiarato di voler tornare a partecipare con tre fuoristrada Defender.