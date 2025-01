Iodonna.it - La conduttrice svizzera arriva sul tetto d'Europa: sarà lei a guidare l'atto conclusivo della manifestazione canora in programma a Basilea il 17 maggio

È stata la stessa Michelle Hunziker a confermare la notizia:lei a condurre la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà il 17alla St. Jakobshalle di. L’annuncio èto tramite una serie di storie Instagram, in cui laha mostrato il dietro le quinte del suo viaggio verso la. Dapprima Michelle è apparsa in treno diretta a, poi nei momenti di preparazione per il grande evento, fino a salire sul palco del suggestivo Novartis Pavillon, luogo prescelto per ufficializzare i nomi delle tre donne che guideranno lo show musicale più importante d’. Michelle Hunziker, la carriera e gli amorishowgirl guarda le foto Un tris di donne per rappresentare laAd accompagnare Michelle in questa avventura saranno infatti Hazel Brugger, attrice comica esvizzero-americana, e Sandra Studer, cantante e volto noto dell’Eurovision.