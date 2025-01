Linkiesta.it - Il referendum sull’autonomia differenziata non si farà, quelli su cittadinanza e Jobs Act sì

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito delper abolire la legge. Secondo il comunicato pubblicato dalla Corte «l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari». La sentenza con le motivazioni sarà depositata entro il 10 febbraio.Ilera stato chiesto dalle opposizioni contro la legge voluta dal ministro leghista degli Affari regionali Roberto Calderoli, ma che è osteggiata da molti presidenti di Regione, compresidi Forza Italia. Si tratta di una legge quadro che fissa regole per arrivare alla stipula di Intese Stato-Regione su alcune o tutte le ventitrè materie sulle quali le Regioni hanno possibilità di chiedere «maggiori e ulteriori forme di Autonomia» rispetto allo Stato.Lo scheletro della legge, in realtà, era già stato modificato da una sentenza dello scorso novembre della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato in parte illegittima la norma.