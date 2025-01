Piperspettacoloitaliano.it - Il Conte di Montecristo anticipazioni terza puntata del 27 gennaio 2025, la trama degli episodi 5-6

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Prosegue il gran successo della fiction Rai Ildiper la regia di Bille August. Si va avanti nel racconto tratto dal libro di Alexandre Dumas, uno dei più grandi successi della letteratura mondiale. Ma ecco ledellade Ildiin onda il 27su Rai 1.Ildiriassunto secondaTornato a Marsiglia, Edmond scopre che suo padre è morto e Mercedes, che ora vive a Parigi, ha sposato un altro. Senza più nulla da perdere, il giovane si unisce a Jacopo, un contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia, e con lui salpa per Talamone. Da lì, è semplice fare rotta pere trovare il tesoro che gli consentirà di trasformarsi nell’enigmaticodie attuare la sua vendetta. Con l’aiuto di Jacopo, Edmond rintraccia Caderousse, il locandiere che ha assistito al patto diabolico tra Danglars e Fernand: da questo momento, lavorerà per lui e raccoglierà informazioni sui due traditori e Villefort, i tre uomini che lo hanno privato della libertà.