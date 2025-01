Lanazione.it - Firenze, torna lo show rock sinfonico dedicato ai Queen

Leggi su Lanazione.it

, 21 gennaio 2025 - Doppia tappa fiorentina per “At The Opera”, lobasato sulle musiche dei leggendari, in scena giovedì 23 e venerdì 24 gennaio al Teatro Cartiere Carrara di..I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.attheopera.com, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Straordinario omaggio aisospeso trae musica sinfonica, “At The Opera” spegne le prime dieci candeline e celebra l’anniversario con il 10th Anniversary Tour. Versione rinnovata ma con la filosofia di sempre, lontanissima dal concetto di cover band. “At The Opera” è un grande spettacolo in cui ildella band britannica si fonde con la raffinatezza di un’orchestra di archi.