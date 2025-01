Thesocialpost.it - Farina di tarme, via libera dell’Europa: dove la troveremo e da cosa è ricavata

Grosse novità, in Europa, sul fronte alimentare. La polvere di larve gialle di un insetto, che volgarmente viene chiamata "", ha ricevuto l'autorizzazione alla commercializzazione da parte della Commissione Europea, facendo sì che nei Paesi dell'Unione Europea, e dunque anche in Italia, presto la si potrà trovare sugli scaffali dei negozi. La polvere di tarma dellasarà così consumabile ed edibile. Ma da cosa è ricavata? Tutto parte da un coleottero sinantropo che adora le nostre dispense e in particolar modo quelle dei prodotti a base di cereali e farine, da qui il suo nome. Ebbene, l'EFSA considera la sua larva un "alimento innovativo" per le "spiccate proprietà nutrizionali".Per ora, in attesa che altre società si facciano avanti, l'unicadi larve di tarma a ricevere il viadella Commissione Europea è quella di un'azienda francese, la Nutri'Earth.