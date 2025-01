Sport.quotidiano.net - Entrate e uscite, la Spal è su più fronti. Buchel e Spini i nomi caldi sul mercato

È l’asse con la Sicilia il più caldo in assoluto in questi giorni, col direttore sportivo Casella al lavoro per definire la cessione di Marcelal Messina e lanciare l’assalto a Cristiandel Trapani. Ieri all’ora di cena il centrocampista della Nazionale del Liechtenstein non aveva ancora sciolto definitivamente le riserve, ma le probabilità di un suo trasferimento in giallorosso restano elevate. L’attaccante esterno dei granata invece resta l’obiettivo principale dellaper rinforzare il lato destro del tridente di mister Dossena, ma il direttore sportivo Casella valuta anche una pista alternativa nel caso la trattativa persi rivelasse impraticabile. Il problema resta sempre lo stesso: la richiesta eccessiva del Trapani per un giocatore che tra l’altro è in scadenza di contratto.