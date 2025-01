Lapresse.it - Donald Trump, la sua nuova criptovaluta perde oltre 27% nelle ultime 24 ore

Leggi su Lapresse.it

Lalanciata dapochi giorni prima del suo secondo insediamento alla Casa Bianca stando – dopo il boom iniziale – molto del valore raggiunto. ‘Official’, il memecoin lanciato dal tycoon, è scambiato in questo momento a 38,97 dollari, in calo del 27,3% rispetto ai 53,71 dollari del mezzogiorno di ieri, poche ore prima del giuramento. La capitalizzazione di mercato resta comunque a 7,9 miliardi di dollari, sebbene molto in calo rispetto ai 10,7 miliardi di ieri.