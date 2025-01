Ilgiorno.it - Dispersione scolastica, Lecco città all’avanguardia contro l’abbandono: è la migliore delle province lombarde

, 21 gennaio 2025 – La provincia dinella lotta alla, uno dei problemi più gravi che si è trovata ad affrontare negli ultimi anni la scuola italiana. A certificarlo l’Unioneche ha pubblicato la graduatoria del Fondo per le Politiche giovanili relativo ai risultati ottenuti nel corso del 2023. A fronte di 20ammesse e finanziate, altre 14 incluse nel progetto ma senza finanziamenti e una non ammessasi è distinta come latra lee la seconda a livello nazionale. Merito del progetto “Tutti al traguardo, non uno di meno“ realizzato in collaborazione con il Centro impiego e gli istituti del territorio. “Un ottimo risultato” “Sono particolarmente orgogliosa che il nostro ente abbia raggiunto questo significativo risultato – commenta soddisfatta la presidente della provincia diAlessandra Hofmann –.