Di Gennaro | Il Napoli è una macchina da guerra

Antonio Di, ex calciatore, è intervenuto a Tmw Radio durante Maracanà. Queste le sue parole:Thiago Motta ha dato due segnali importanti contro Atalanta e Milan.“C’è stato un atteggiamento diverso, anche giocando più fisicamente e in verticale. Non so se ha inciso anche non aver giocato con Vlahovic. Sicuramente mi ha colpito l’atteggiamento, la voglia di portare a casa il risultato. Se fai risultati contro Atalanta e Milan, squadra di livello, ti fanno pensare. Si può solo crescere, ma il quarto posto è il minimo per questa squadra”.Lotta quarto posto, è solo Juve-Lazio? Milan fuori?“Sul Milan non riesco a capire la differenza tra Pioli, Fonseca e Conceicao? Il ciclo poteva essere finito, anche Maldini voleva cambiare per fare lo scatto in avanti, ma si doveva andare su un profilo diverso.