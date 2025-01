Ilfattoquotidiano.it - Colloquio in videoconferenza tra Vladimir Putin e Xi Jinping all’indomani dell’insediamento di Donald Trump

Una india Washington. Il leader cinese Xie il presidente russohanno tenuto une la conferma è arrivata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mosca sottolinea però che si è trattato di unin base a una “tradizione consolidata” per fare il punto, all’inizio dell’anno, sui “risultati del lavoro svolto nell’ultimo periodo e delineare nuovi progetti per lo sviluppo del partenariato globale russo-cinese e l’interazione strategica”. Undunque che, secondo il presidente russo, non è legato a “fattori politici interni o all’attuale situazione globale”.L’interscambio commerciale tra Russia e Cina nei primi 11 mesi del 2024 è cresciuto di “oltre il 7%, raggiungendo oltre 220 miliardi di dollari“, secondo quanto affermato dal presidente russodurante lacon Xi