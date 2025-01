Che cos’ha Acerbi? Per l’Inter zero lesioni ma lui non se la sente di giocare

Leggi su Ilnerazzurro.it

Francescosalterà anche la sfida contro lo Sparta Praga. Il difensore non scende in campo dal 23 novembre e continua a posticipare il rientro, alimentando un vero e proprio “mistero” secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.La notizia del forfait è arrivata poco prima dell’allenamento:ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile a mezzogiorno, prima della seduta di rifinitura. In mattinata aveva provato a testare le sue condizioni correndo sul campo, ma ha deciso di non forzare e ha comunicato la sua indisponibilità allo staff medico.Il centrale, dopo le panchine contro Bologna ed Empoli, non sarà neanche convocato per la sfida di domani. La sua ultima apparizione risale alla partita di campionato contro il Verona del 23 novembre. In Champions League, invece,ha disputato solo le gare contro Manchester City e Stella Rossa.