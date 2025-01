Secoloditalia.it - Caos treni, Salvini alla Camera: “Incendi dolosi e guasti finiti dopo le denunce. Più ritardi con Pd e M5S”

Leggi su Secoloditalia.it

“Un grande Paese come l’Italia non si farà intimidire. Lo dico perché da anni la rete ferroviaria è oggetto di attacchi. E lo ribadì anche un premier passato (Matteo Renzi ndr) che nel 2014 disse ‘è in atto una operazione di sabotaggio contro le strutture ferroviarie, è evidente’. Poi come le altre cose dette quel premier, alle parole non seguirono i fatti. Io cerco di far parlare la realtà”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, nella sua informativa urgentesulla situazione della rete ferroviaria nazionale.“Ho spalle larghe e non mi fermo se nel giusto”“Come dimostra il processo Open Arms, ho le spalle larghe e non mi fermo se penso di essere nel giusto e sto lavorando per il bene dell’Italia e degli italiani”, ha dichiaratoche ha poi aggiunto: “Anche fra le opposizioni c’è chi lavora costruttivamente per un Paese migliore, e vi garantisco che anche nei prossimi tre anni ci impegneremo con la passione e la dedizione che il nostro straordinario Paese merita”.