Camion in fiamme dopo un incidente | panico tra automobilisti e residenti

Un grave incendio ha scosso la zona industriale di Coreno Ausonio, in provincia di Frosinone, la sera di lunedì 20 gennaio. Intorno alle 22, unè stato avvolto dalle, seminandotradi passaggio.Leggi anche: Incendio al cinema multisala, èmostruoseVigili del fuoco al lavoro per oreSul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, che hanno operato senza sosta per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente impegnative a causa dell’intensità delle, che hanno distrutto il mezzo pesante. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni alsono stati ingenti.Indagini in corso sulle cause dell’incendioI carabinieri della compagnia di Pontecorvo, guidati dal capitano Bartolo Taglietti, stanno indagando sulle cause del rogo.