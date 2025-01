Bergamonews.it - Bergamo Film Meeting: i registi Alice Nellis e Christian Petzold protagonisti di “Europe, Now!”

Leggi su Bergamonews.it

La sezione, Now! di, che da anni rivolge l’attenzione al cinema d’autoreo contemporaneo, nel corso della sua 43a edizione presenterà le personali complete in anteprima nazionale di, sceneggiatrice e regista, tra le figure più rappresentative del cinema ceco (Ene bene – Eeny Meeny, 2000; Tajnosti – Segreti, 2007; Buko, 2022), e del tedesco, principale esponente della “Scuola di Berlino” (La scelta di Barbara, 2012; Il segreto del suo volto, 2015; La donna dello scrittore, 2018; Undine, 2020; Il cielo brucia, 2023). I due autori saranno presenti adurante i giorni del Festival.La sezione sarà arricchita da una selezione deidi diploma delle scuole di cinemae che aderiscono al CILECT – realizzata in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano -, e da, Now!Industrys (12 – 13 marzo), le due giornate rivolte ai professionisti di settore che intendono essere un’occasione di networking e una piattaforma di aggiornamento.