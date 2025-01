Lanazione.it - Beko, tavolo a Roma il 30 gennaio. I lavoratori: "Andremo al ministero"

Leggi su Lanazione.it

E’ ufficiale: il nuovoaldelle Imprese e del made in Italy sulla vertenzasi terrà giovedì a Palazzo Piacentini, alla presenza di azienda, organizzazioni sindacali ed enti locali, nonché dello stesso ministro Adolfo Urso. Idello stabilimento di viale Toselli non hanno dubbi: "Siamo pronti ad andare sotto ila manifestare". Intanto ieri, nel giorno che in origine doveva essere quello del summit a, in 250 hanno sfilato dal sito di viale Toselli fino alla stazione ferroviaria tra slogan e canti al suono di trombe e tamburi. A partecipare al corteo di protesta contro la chiusura dello stabilimento annunciata a fine anno, oltre agli operai, i rappresentanti sindacali locali di Cgil, Cisl, Uil, le sigle di categoria, i Cobas e gli universitari di Cravos.