Donnapop.it - Avete visto cosa è successo ad Anna Falchi? Si è sentita male ed è caduta in diretta: ecco il VIDEO

Un momento di forte preoccupazione ha scosso il pubblico di I Fatti Vostri durante la puntata del 21 gennaio 2025. La conduttrice, nel bel mezzo dei saluti al pubblico, è stata colta da un malore e si è accasciata a terra.Immediata la reazione del suo collega Tiberio Timperi, che l’ha prontamente sorretta, evitando che cadessero entrambi. Fortunatamente, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze, ma l’incidente ha destato molta apprensione.inper un malore:a I Fatti VostriDurante la chiusura della puntata, mentrestava dando l’appuntamento al pubblico per la giornata successiva, ha accusato un improvvisossere, finendo per accasciarsi. Tiberio Timperi, al suo fianco, l’ha sostenuta immediatamente e ha chiesto, in un primo momento, se si trattasse di uno scherzo.