Dilei.it - Alessandro Basciano rischia il carcere: i pm chiedono la condanna per stalking

Stamattina, in una Milano fredda ma brulicante,ha varcato le porte del Tribunale per affrontare un altro capitolo di una storia che ormai non conosce tregua. La Procura ha deciso di alzare il tiro, contestando la scelta della gip Anna Magelli e chiedendo che il dj venga sottoposto agli arresti domiciliari. A fare da sfondo, le accuse pesanti mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni, che gettano ombre su quella che un tempo sembrava una relazione da copertina. Ora i pmilper, con l’accusa di.Si attendono ora ulteriori novità con la sentenza che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.Le tappe della vicenda giudiziariaLa parabola giudiziaria diinizia il 21 novembre scorso, quando il dj finisce a San Vittore con un’accusa pesante sul groppone.