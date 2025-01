Whatsapp | 40 Trucchi e segreti della chat su Android e iPhone

Leggi su .com

è l'app che ha veramente rivoluzionato le comunicazioni da cellulare, che ha praticamente rimpiazzato gli SMS, che viene usata in tutto il mondo come uno standard di comunicazione.Poco importa seè dentro la galassia Facebook o se ci sono alternative come Telegram che ha anche più funzioni diè comunque l'app die messaggi più usata, dove ci possiamo trovare tutti, disponibile per praticamente ogni tipologia di smartphone, compresi Samsung, Xiaomi, Huawei, tutti i cellulari.In questo articolo andiamo quindi a fare un riepilogo completo di tutti ied ipiù nascosti, per essere bravi non solo nello scrivere messaggi, ma anche nel gestire le varie conversazioni, i gruppi e usareda vero maestro.LEGGI ANCHE: Migliorarecon 10 app per aggiungere funzioni alla1) Nascondere l'ultima volta online e notifiche di letturaPer impostazione predefinita,mostra l'ora dell'ultima volta in cui ci si è collegati e lo mostra agli altri.