Ilfattoquotidiano.it - Verbania, spara e uccide il figlio 34enne durante una lite: arrestato 63enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La sera del 19 gennaio, a Ornavasso, un comune della Bassa Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola, Edoardo Borghini, di 63 anni, ha ucciso ilNicolò, di 34 anni, dopo una. Il delitto è stato commesso con un fucile regolarmente detenuto dal padre.I due vivevano insieme in una villetta, dove si trovava anche la madre di Nicolò al momento dell’incidente. Dopo l’omicidio, il padre è statoe interrogato dai carabinieri fino a tarda notte. L’arma utilizzata per il delitto, insieme ad altri quattro fucili legittimamente detenuti, è stata sequestrata. L’abitazione è stata posta sotto sequestro e i carabinieri hanno annunciato che eseguiranno ulteriori rilievi tecnici.Il padre è stato ascoltato dalla pubblico ministero Laura Carrera, che si è recata sul luogo del delitto per seguire le indagini.