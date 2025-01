Puntomagazine.it - Tragico Omicidio ad Ornavasso: Un padre uccide il figlio in una lite

Nicolò Borghini, 34 anni, perde la vita per mano delEdoardo, 63 anni, in un drammatico scontro familiare. La vittima aveva precedenti problemi legati alla droga.Nella serata di ieri,, un comune della Bassa Ossola nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato teatro di un drammaticoche ha scosso la comunità. Nicolò Borghini, un giovane di 34 anni, è stato ucciso dalEdoardo, 63 anni, al culmine di una violentaall’interno della loro abitazione in via della Conciliazione.L’arma del delitto, un fucile regolarmente detenuto dal genitore, è stata utilizzata durante un acceso confronto che ha avuto esiti fatali. Secondo quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, Nicolò aveva già manifestato problemi legati alla droga, una situazione che potrebbe aver contribuito alla tensione tra