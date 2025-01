Sport.quotidiano.net - Terni Fc, gol e rimpianti. Pari con il Sansepolcro

FC2V.A.FC: Bonomo, Dianda, Flavioni, Mengoni, Gaggiotti, Romeo, Rossi, Leonardi, Quondam (30’ st Hernandez), Carletti, Pucci. A disp. Scopel, Barrow, Gigliotti, Rocci, Pettorossi, Bernabucci, Cinotti, Diaz Verde. All. Tozzi Borsoi. V.A.: Vassallo, Carbonaro, Tersini, Gorini (16’ st Petricci), Lorenzoni, Adreani, Bruschi (16’ st Brizzi) Gennaioli, Bartoccini, Pasquali, Barculli (29’ st Corsini). A disp. Mariangioli, Del Siena, Innocentini, Quadroni, Mariotti, Valori. All. Armillei. Arbitro: Pannacci di Perugia. Marcatori: 6’ pt Bartoccini (S), 13’ Pt Barculli (S), 15’ pt Mengoni (T), 37’ pt Pucci (T). NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti: Leonardi, Tozzi Borsoi. Vassallo para un rigore a Leonardi al 35’ st. Recupero: pt 2’, st 4’. Gol e spettacolo allo Strinati fraFc ein un 2-2 che consente ai biturgensi di allungare in vetta.