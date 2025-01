Oasport.it - Sport rotellistici: Sabatino Aracu rieletto Presidente della FISR

Nessuna sorpresa nel responsoQuarantasettesima Assemblea Ordinaria, svoltasi domenica 19 gennaio e terminata con la rielezione di, per la nona volta in trentadue anni alla guida di una Federazione dai connotati sempre più urban e che si appresta anche ad essere riconosciuta come Skate Italia.La massima autorità abruzzese nello specifico ha ottenuto percentuali elevate, attestandosi con il 90,4% dei voti e superando l’altro candidato, Michele Grandolfo, unico sfidante. Insieme alsono stati eletti anche nove membri del Consiglio, Paola Giulianelli (quota tecnici), Rebecca Tarlazzi e Marco Viotto (quota atleti) Maria Cristina Blanzieri, Maurizio Breschi, Massimo Calviati, Piera Marika Kullmann (poi eletta nuovamente Vice), Laura Francesca Lombardo, Maria Perai, Francesco Zangarini.