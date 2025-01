Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere, il sindacato dei magistrati lancia l’allarme: “In cinquant’anni mai stravolta così tanto la Costituzione”

Dopo aver annunciato la protesta,no un “grido d’allarme”. Il primo via libera alla riforma sullaprovoca la reazione dell’Associazione nazionale. “Non c’è mai stata negli ultimi 50 anni, forse, una riforma che stravolge radicalmente la fisionomia della nostraalterando quelli che sono i rapporti tra i poteri dello Stato e gettando le basi per un possibile condizionamento del potere giudiziario”, ha detto Salvatore Casciaro, segretario generale deltoghe, parlando ad Agorà in onda su Rai Tre.Nel fine settimana, il Comitato direttivo centrale dell’Anm ha deciso di proclamare una giornata di sciopero per il prossimo 27 febbraio contro la riforma. Decisione approvata con qualche astensione e che si affianca all’invito per idi presentarsi in toga e con una coccarda tricolore alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, mostrando cartelli con frasi tratte dallae uscendo dall’aula quando parlerà il ministro della giustizia o i rappresentanti del governo.