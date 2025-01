Oasport.it - Sci alpino, Dominik Paris rinasce a Wengen e dà segnali verso la Streif. Slalom, è notte fonda

Si conclude il weekend di sci(Svizzera) ed è un fine settimana che dà sensazioni contrastanti per quanto riguarda lo sciazzurro. Se da una parte sono arrivate buone indicazioni dalla velocità, lo stesso non si può dire per loche è stato un vero e proprio disastro.Perin particolare, ma in generale per il settore veloce è stato un weekend sulla Lauberhorn soddisfacente: proprio Domme è tornato a sciare su certi standard sia in superG che in discesa, sfiorando il podio in entrambe le circostanze. Sappiamo chenon è mai stato il suo pane in carriera: aver sciato con questa qualità su questa pista può essere da preludio per un fine settimana da sogno a Kitzbuhel. Sullal’altoatesino ha vinto quattro volte.Poteva fare qualcosa in più Mattia Casse che ha dimostrato ancora di essere in grandissima forma e di avere una sciata costantemente da podio, ma il piemontese stavolta non è riuscito a concretizzare e tradurre in risultati.