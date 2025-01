Oasport.it - Rugby, il presidente Duodo: “Dobbiamo seminare e pensare al bilancio. Vogliamo lavorare sul rugby a 7”

Il 2024 si è chiuso con una grande novità nelitaliano. Le elezioni federali hanno premiato Andrea, eletto nuovodella Fir, al posto di Marzio Innocenti. E il nuovosi è trovato un movimento non in salute, dove c’è tanto lavoro da fare. Ma qual è la reale situazione delitaliano e quali i progetti per il futuro? OA Sport lo ha chiesto al diretto interessato, che ha parlato di bilanci,di base, Sei Nazioni, ma anche diolimpico, spesso dimenticato dai suoi predecessori., sono passati quasi quattro mesi dalle elezioni. Poco tempo per rivoluzionare ilitaliano, ma qual è ildi queste prime settimane a capo della palla ovale?“Se si parla diè un discorso molto sensibile. Abbiamo trovato una situazione che sapevamo essere abbastanza difficile, purtroppo ne abbiamo trovata una un po’ peggiore rispetto alle nostre aspettative.