Reggiana La beffa non guasta la classifica Allarme diffidati otto granata tra i ’cattivi’

I risultati della domenica di Serie B hanno lasciato sostanzialmente invariata la situazione didella, nonostante la sconfitta arrivata solo al centesimo minuto di Salerno per 2-1: Bardi e compagni sono quattordicesimi con 25 punti, sempre a +4 sui playout (e -4 dai playoff). Ieri, infatti, il Sudtirol aveva la possibilità di salire a 22 punti (e quindi lasarebbe stata a soli 3 punti dai playout), ma proprio al "Città del Tricolore" ha perso col Sassuolo con un pirotecnico 5-3. Al 54’ gli altoatesini erano avanti per 2-1 (gol di Odogwu e Pyythia, per i neroverdi Berardi), ma dal 55’ ecco la rimonta sassolese con Doig, Boloca, Lauriente e Volpato (Pietrangeli per i biancorossi). Le altre gare: solo 0-0 tra Catanzaro e Pisa, netto 4-0 dello Spezia sul campo della Carrarese (doppietta di Francesco Pio Esposito, e gol di Kouda ed Elia), e vittoria per 1-0 del Palermo sulla Juve Stabia.