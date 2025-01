Sbircialanotizia.it - Prada, spazio all’istinto

Per il prossimo autunno-inverno dedicato alle collezioni maschili, Miucciae Raf Simons riflettono sull'umanità e sulla spontaneità. In passerella montone, stivali texani bomber di nylon e completi in pelle patchwork Seguire l’istinto per rimanere umani, in un mondo in cui l’intelligenza artificiale si fa sempre più ingombrante. Partono da questa riflessione Miucciae .L'articoloè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.