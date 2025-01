Ultimouomo.com - Perché la vittoria del Napoli vale doppio

Leggi su Ultimouomo.com

Nei minuti finali di Atalanta-Antonio Conte arringava il settore ospiti con un'enfasi che appartiene ai momenti speciali, perfettamente calato nella narrazione che lui stesso ha creato: quella del comandante di una nave pirata che sta tornando col bottino pieno da uno dei campi più difficili. Di Atalanta-abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. Se non siete ancora abbonati potete farlo cliccando qui. Una nave un po' scalcagnata, ma nella quale si respira una coesione speciale. «Andrei in guerra con questi uomini. Non siamo tanti, ma siamo giusti e siamo affamati». Nell’arco di un campionato ci sono vittorie che valgonoottenute contro dirette concorrenti o magari per il modo in cui arrivano, che lascia presagire quella sensazione vaga eppure precisa, quella della stagione giusta.