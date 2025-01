Oasport.it - Paolo Bertolucci esalta Jannik Sinner e sottolinea le debolezze di Rune nella sfida di Melbourne

Capire i momenti e gestire quello che c’è dentro di sé.è uscito vittorioso dalladegli ottavi di finale degli Australian Open 2025 contro Holger. Una partita resa complicata più dalle condizioni di salute imperfette del n.1 del mondo, che da un avversario che alla lunga ha manifestato i propri punti deboli soprattutto dal punto di vista mentale.È di questo avviso, ex tennista di alto livello e attuale voce tecnica di Sky Sport. Su X,ha scritto alcuni messaggi, commentando le varie situazioni del match, che di spunti ne ha avuti non pochi. “Sembra che il peggio sia alle spalle. Attributi spaziali diti dalla debolezza di Holger“, il suo post. A chi gli ha chiesto ulteriori lumi sulle condizioni di, per la prosecuzione del torneo, la risposta è stata: “Sono ottimista“.