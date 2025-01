Ilrestodelcarlino.it - Nuova rotonda su via Bellaria, si parte

Unain prossimità del trafficato incrocio per l’ospedale. Al confine tra i Comuni di San Lazzaro e Bologna, partiranno fra qualche giorno le operazioni preliminari per l’allestimento del cantiere dellarotatoria. Questa sorgerà su via, all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Canova, che rappresenterà un nuovo accesso per l’ospedale. L’intervento, previsto nell’ambito delle opere di mitigazione relative alla realizzazione della linea dell’Alta velocità Bologna-Firenze, sarà realizzato e finanziato da Rete ferroviaria italiana. I lavori, in questa prima fase, non prevederanno modifiche alla viabilità stradale e si concentreranno sulla predisposizione delle aree con la chiusura del marciapiede di via(lato Hospice Seràgnoli) e la demolizione di un muro di sostegno: sarà comunque garantito un passaggio temporaneo per i pedoni diretti all’Hospice e alle abitazioni private che si trovano in via Rio Polo.