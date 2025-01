Quotidiano.net - Moderno business e cultura: l’arte di Balli il Lanificio

Leggi su Quotidiano.net

METTI UN OPIFICIO industriale del 1889, uniscilo all’esperienza del teatro sperimentale del regista Luca Ronconi alla fine degli anni Settanta al Fabbricone, area produttiva dismessa della medesima area produttiva, e alla riscoperta di bozzetti del padre del prêt-à-porter italiano Walter Albini ideati per un’opera mai andata in scena del maestro, e la magia di un percorso tra fashion, design etessile è servito. Un mix sorprendente frutto della lungimiranza dei titolari diil, i fratelli Leonardo e Rossano Raffaelli, concretizzatosi nella mostra "Omaggio a Walter Albini" allestita nella Sala Experience del Fabbricone storico: l’esposizione rappresenta il lancio di un nuova divisione delpratese, Fabbrica di, una "fucina di idee e progetti e un braccio operativo dell’azienda che non fa solo, ma producecon una serie di iniziative aperte alla città in un dialogo tra passato, presente e futuro", commenta Leonardo Raffaelli, managing director diil