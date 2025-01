Lettera43.it - Media spagnoli: «Ancelotti lascia il Real Madrid a fine stagione»

Carloha deciso dire il. Ad affermarlo è l’emittente radiofonica iberica Onda Cero, secondo cui il tecnico italiano chiuderà la sua seconda esperienza con le Merengues a prescindere dalla vittoria di altri titoli in questa seconda parte die nonostante abbia un contratto in scadenza nel 2026. Non è chiaro se la volontà di terminare anzitempo la carriera con i Blancos dipenda dai risultati altalenanti degli ultimi mesi, compreso il tracollo in Supercoppa con il Barcellona e un andamento discontinuo soprattutto in Champions League, dove a due giornate dal termine non è ancora certo il passaggio del turno. Seconda sorpresa di giornata sarebbe inoltre la volontà didi non fermarsi e cercare un’altra panchina, nonostante in più occasioni abbia dichiarato che quella delsarebbe stata la sua ultima esperienza in carriera.